Volvo Trucks gagne 2,1% à 318 SEK à Stockholm, à la suite d'une commande record de 1 051 camions Volvo FH Aero de la part de Culina, premier prestataire indépendant de services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni.

Actif dans la logistique des produits réfrigérés et frais, la logistique contractuelle, le transport, le conditionnement à façon et les opérations internationales, Culina propose des solutions intégrées pour transporter, gérer et valoriser les marchandises dans de nombreux secteurs d'activité.

Culina a passé sa plus importante commande à ce jour auprès de Volvo Trucks, portant sur 1 051 nouveaux poids lourds Volvo FH Aero. Cet investissement fait suite aux bonnes performances en matière de consommation de carburant des 134 FH Aero intégrés à sa flotte en 2024.

Les nouveaux camions, des tracteurs routiers 6x2, seront livrés en trois lots, la totalité des véhicules devant être mise en circulation d'ici au 2e trimestre 2027. Exploités sept jours sur sept selon différents horaires de travail, ils parcourront entre 150 000 et 260 000 km par an.

Le Volvo FH Aero permet de réduire jusqu'à 5% la consommation d'énergie et les émissions grâce à une conception aérodynamique optimisée et à l'intégration de nouvelles technologies. Lancé en 2024, ce modèle a déjà été livré à plus de 80 000 exemplaires.