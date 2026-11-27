(Zonebourse.com) - Boom de l'IA, conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, routes maritimes sous tension, hégémonie chinoise : les métaux critiques se retrouvent au centre de toutes les convoitises. Face à la flambée des coûts logistiques et à la raréfaction de l'offre, comment s'exposer au cuivre, à l'aluminium ou au lithium sans acheter d'actions minières ni de pétrole ? Pour Zonebourse.com, Thomas Hohne-Sparborth, directeur de la recherche sur la soutenabilité chez Lombard Odier Investment Managers, lève le voile sur l'approche du fonds Transition Materials. Il détaille comment les contrats à terme offrent une protection face aux perturbations de l'offre de matières premières.

Zonebourse.com : La stratégie Transition Materials de Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a été lancée au cours de l'été 2023. Elle cible les matières premières indispensables à la transition bas-carbone, à l'électrification, à la transformation industrielle et à la digitalisation via des contrats à terme (futures), sans investir dans les combustibles fossiles (pétrole, gaz) ni directement dans les sociétés minières. Pourquoi LOIM a fait le choix des contrats à terme plutôt que d'acheter des actions d'entreprises minières ?

Thomas Hohne-Sparborth : La stratégie vise à offrir aux investisseurs une exposition à l'opportunité de marché globale résultant de la croissance rapide de la demande en matériaux nécessaires à la transition. Le recours aux contrats à terme permet de s'exposer au marché dans son ensemble ainsi qu'aux dynamiques de prix résultant des déséquilibres entre l'offre et la demande, sans assumer les risques idiosyncratiques liés à l'investissement dans des sociétés minières individuelles.

Cette approche présente plusieurs avantages. Premièrement, elle permet une exposition plus directe à l'opportunité liée à des matériaux spécifiques, les sociétés minières étant souvent diversifiées sur plusieurs matériaux, ce qui peut diluer cette exposition.

Deuxièmement, investir dans des entreprises individuelles introduit des facteurs de complexité supplémentaires liés notamment à leurs opérations et projets miniers, au contexte commercial, à la réglementation locale, à la gouvernance, à la qualité des produits et aux enjeux ESG. Ces différents éléments peuvent détourner l'attention de la thèse d'investissement sous-jacente.

Le recours aux contrats à terme nous permet ainsi d'exprimer notre conviction quant aux déséquilibres potentiels du marché et aux pressions haussières sur les prix, sans exposer les investisseurs à ces facteurs de complexité propres à chaque entreprise.

Zonebourse.com : Dans quels métaux le fonds investit-il en priorité ? Comment gérez-vous le fait que certains métaux clés, comme le lithium ou les terres rares, n'ont pas de marchés à terme très développés par rapport au cuivre ou à l'aluminium ?

T. H.-S. : L'univers d'investissement de la stratégie repose sur deux principaux critères d'éligibilité. Premièrement, un matériau doit contribuer de manière claire et positive à la transition énergétique. Deuxièmement, il doit être possible de s'y exposer par l'intermédiaire d'un contrat à terme coté offrant une liquidité et une profondeur de marché suffisantes pour permettre une mise en oeuvre efficace au sein du portefeuille.

La stratégie investit actuellement dans 14 matériaux répartis entre plusieurs catégories. Il s'agit notamment de métaux industriels tels que le cuivre, l'aluminium, le nickel et le zinc ; de matériaux liés à la transition comme l'étain, le lithium et l'acier ; de métaux précieux, notamment l'or, l'argent et le platine ; ainsi que de matières premières biosourcées telles que le bois d'oeuvre et l'éthanol.

Les allocations du portefeuille sont déterminées à partir de plusieurs facteurs, parmi lesquels notre analyse de la dynamique de l'offre et de la demande, les risques à court terme et la liquidité du marché. Si la stratégie cherche à s'exposer aux matériaux présentant des fondamentaux structurels et cycliques attractifs, la taille des positions tient également compte des contraintes propres à chaque marché. Ainsi, sur des marchés à terme encore relativement récents, comme celui du lithium, une liquidité plus faible et une profondeur de marché limitée restreignent naturellement le niveau d'exposition pouvant être mis en oeuvre.

Les terres rares, malgré leur importance stratégique pour la transition énergétique, sont actuellement exclues de l'univers d'investissement en raison de l'absence de contrats à terme. Plus largement, l'accessibilité du marché reste un critère essentiel, au même titre que l'attractivité fondamentale, dans l'évaluation des investissements potentiels.

L'univers d'investissement continue d'évoluer parallèlement au développement des marchés de matières premières. Nous suivons activement les nouvelles opportunités et évaluons plusieurs matériaux susceptibles de devenir éligibles à mesure que les structures de marché arrivent à maturité, notamment l'uranium, le biodiesel et le tungstène. Si ces marchés atteignent les niveaux requis en termes de liquidité, de transparence et de négociabilité, ils pourraient à l'avenir intégrer l'univers d'investissement de la stratégie.

Zonebourse.com : Entre les conflits actuels (Moyen-Orient, Ukraine/Russie), les blocages de routes maritimes et la hausse des barrières douanières, quel impact observez-vous concrètement sur la demande et le prix des métaux industriels ?

T. H.-S. : Les conflits en cours au Moyen-Orient et en Ukraine, conjugués à la hausse des barrières commerciales, influencent principalement les marchés des métaux industriels par le biais des perturbations des chaînes d'approvisionnement, de l'augmentation des coûts logistiques et de la constitution de stocks de précaution. Il en résulte une augmentation des primes de risque sur plusieurs marchés, notamment ceux du cuivre et de l'aluminium, malgré une croissance seulement modérée de la demande industrielle sous-jacente.

La demande s'est néanmoins montrée plus résiliente que beaucoup ne l'avaient anticipé. Des moteurs structurels tels que la modernisation des réseaux électriques, l'électrification à plus grande échelle et les investissements dans les centres de données et les infrastructures liées à l'intelligence artificielle continuent de soutenir la consommation. Le déploiement des énergies renouvelables, l'augmentation des dépenses de défense et la relocalisation progressive de la production industrielle constituent également des facteurs de soutien.

Ces tendances restent favorables aux métaux industriels, en particulier au cuivre et à l'aluminium, même si les barrières commerciales contribuent à la fragmentation des marchés et à la reconfiguration des flux commerciaux mondiaux.

Le cuivre est sans doute le métal qui a le plus bénéficié de l'accentuation des incertitudes géopolitiques. Traditionnellement considéré comme un baromètre de l'activité industrielle et de la confiance du secteur manufacturier, son prix reflète de plus en plus les préoccupations concernant la rareté de l'offre et la sécurité stratégique des approvisionnements, plutôt que les seuls indicateurs économiques traditionnels.

L'aluminium, quant à lui, a subi l'impact le plus direct des tensions au Moyen-Orient. La région reste un important producteur et exportateur d'aluminium et le processus de production, très énergivore, rend cette industrie particulièrement sensible aux perturbations des marchés de l'énergie. Par conséquent, la volatilité des prix de l'énergie et les perturbations des routes maritimes se répercutent rapidement sur les coûts de production et les prix de marché.

En outre, les perturbations affectant des routes maritimes stratégiques ont entraîné une hausse des coûts de fret et un allongement des délais d'acheminement, ajoutant une prime logistique significative aux marchés physiques des métaux et renforçant les pressions haussières sur les prix.

Dans l'ensemble, ces évolutions indiquent que le risque géopolitique n'est plus seulement une source de volatilité à court terme pour les métaux industriels. Il devient un déterminant de plus en plus important des prix, de la sécurité des approvisionnements et des dynamiques régionales de marché, en particulier pour des métaux stratégiques comme le cuivre et l'aluminium.

Zonebourse.com : Avec la quasi-hégémonie de la Chine sur le raffinage des terres rares et des métaux critiques, comment un investisseur peut-il se protéger face au risque de restrictions à l'exportation ? Est-il même possible aujourd'hui d'investir dans ces matières premières en évitant la Chine ?

T. H.-S. : Dans le cadre d'une stratégie investissant dans des contrats à terme sur matières premières, nous sommes spécifiquement exposés à l'évolution des prix de ces matières premières. Toute perturbation de l'approvisionnement ou des échanges commerciaux devrait, de manière générale, exercer une pression haussière sur les prix, ce qui bénéficierait aux investisseurs dans la stratégie.

La stratégie peut donc elle-même constituer une couverture utile contre les risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement, qui pourraient affecter négativement d'autres classes d'actifs au sein des portefeuilles des investisseurs, telles que les actions, où ces perturbations sont susceptibles d'avoir un impact sur les activités des entreprises ou sur la perception qu'en ont les marchés.

Thomas Hohne-Sparborth, directeur de la recherche sur la soutenabilité - Lombard Odier Investment Managers

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