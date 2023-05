Cuivre : le marché est proche d'un point d'inflexion fondamental

(AOF) - Après un examen détaillé de l'offre et de la demande, UBS pense que le marché du cuivre est proche d'un point d'inflexion fondamental. Le spécialiste ne prévoit plus qu'un modeste excédent en 2023, puis un déficit croissant à partir de 2025. Pour autant, il juge que le cuivre pourrait tester son cours théorique à 7 000 dollars la tonne à court terme. A un horizon de 2 à 3 ans, UBS juge que le potentiel de hausse est important, évoquant un potentiel " lithium moment ". Aujourd’hui, la tonne de cuivre gagne 2% à 8 135 dollars.

