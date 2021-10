Cuivre : la tonne pourrait atteindre les 12 000 dollars d'ici fin 2021

" Bien que les stocks mondiaux soient suffisants pour l'instant, la dynamique récente des stocks et le manque de disponibilité des métaux sont inquiétants ", prévient le spécialiste. Il ne faut pas grand-chose pour que les réductions de la production de produits raffinés en Chine ou en Europe poussent les stocks des Bourses à un niveau proche de zéro.

(AOF) - Le prix de la tonne de cuivre s'élèverait à 12 000 dollars la tonne d'ici la fin décembre, un cours qu'il afficherait encore à fin mars, selon les dernières prévisions d'UBS. La banque suisse a ainsi rehaussé ses estimations de 2 000 dollars. Le métal rouge cote actuellement un peu plus de 10 100 dollars la tonne. Elle souligne que les primes pour le cuivre physique ont augmenté dans toutes les régions, parallèlement à la baisse des stocks des Bourses dans le monde, en particulier en Chine.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.