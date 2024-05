Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cuivre (en $/tonne) : au plus haut depuis le 7/03/2022 information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - Le cuivre se hisse vers 10.600$, inscrivant son 'plus haut' depuis le bref test des 10.700 du 7 mars 2022, dans un contexte bien particulier (post-invasion de l'Ukraine, l'ensemble des matières premières avaient flambé).

Le record annuel du jour est inscrit dans un climat beaucoup plus serein, au terme d'une progression -certes rapide- de +33% depuis un plancher de 8.000$ inscrit le 12 février qui est cette fois étayée par des volumes et non des 'achats à tout prix'.

Le prochain objectif -désormais très proche- sera le retracement du zénith historique des 10.730 du 7 mars 2022 puis des 10.700$ des 10 mai et 20 octobre 2021 (sommets atteints avec le redémarrage économique mondial post-Covid).





