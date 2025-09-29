CSX nomme Steve Angel au poste de directeur général sous la pression des activistes

(Remaniement du paragraphe 1, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6, 8 et 9)

CSX Corp CSX.O a nommé lundi Steve Angel à sa tête, en remplacement de Joe Hinrichs, alors que l'opérateur ferroviaire fait face à la pression d'un investisseur activiste tout en étant confronté à la consolidation du secteur.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.

Angel succède à Joe Hinrichs, qui travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration et la direction pour faciliter la transition, a déclaré CSX.

Il apporte plus de quatre décennies d'expérience, notamment chez Linde plc LIN.DE et 22 ans chez General Electric GE.N , où il s'occupait des locomotives et des opérations ferroviaires.

L'annonce intervient après que CSX a été confronté à la pression d'Ancora Holdings qui l'a incité à rechercher des options de fusion pour remplacer Hinrichs .

Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a également demandé une réunion avec le conseil d'administration de CSX en août, après avoir pris une participation dans l'opérateur ferroviaire américain.

Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N , deux leaders du secteur ferroviaire américain, ont annoncé plus tôt un accord surprise de 85 milliards de dollars, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles CSX envisagerait de fusionner à son tour.

Depuis la nouvelle de cet accord, le plus grand rachat jamais réalisé dans l'industrie , les spéculations se sont multipliées sur le fait que d'autres grandes fusions sont susceptibles de suivre, d'autant plus que l'administration Trump atténue les inquiétudes en matière de concurrence .

CSX a déclaré qu'elle était ouverte à tous les moyens d'augmenter le prix de l'action pour les actionnaires.