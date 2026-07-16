Csquare, soutenue par Brookfield, s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 1,05 milliard de dollars

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16 juillet - ** La société de centres de données Csquare

CSQR.N , soutenue par Brookfield, s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York plus tard dans la journée de jeudi, après une introduction en bourse de 1,05 milliard de dollars américains

** Le titre devrait s'ouvrir entre 21,50 et 22,50 dollars par action, contre un prix d'introduction de 21 dollars ** CSQR a vendu 50 millions d’actions lors de son introduction en bourse à 21 dollars chacune, soit un prix inférieur à la fourchette annoncée comprise entre 23 et 27 dollars

** Brookfield BN.TO a créé Csquare, anciennement Centersquare, en 2024 en fusionnant Evoque et Cyxtera

** CSQR exploite des centres de données situés dans 21 grandes agglomérations aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni

** Elle est en concurrence avec Equinix EQIX.O , DataBank, CoreSite, Digital Realty Trust DLR.N , CyrusOne, Switch, TierPoint, Flexential et Cologix ** Certaines entités gérées par Brookfield Wealth Solutions

BNT.N ont accepté d’acheter 3 millions d’actions CSQR dans le cadre de l’offre ** Au total, les entités gérées par Brookfield Wealth Solutions et les investisseurs présentés aux chefs de file par Brookfield ont accepté d’acheter pour 250 millions de dollars d’actions dans le cadre de l’offre