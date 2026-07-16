Csquare, soutenue par Brookfield, évaluée à 3,24 milliards de dollars lors de son entrée à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5, 6 et 10; précisions contextuelles tout au long du texte) par Atharva Singh et Prakhar Srivastava

Les actions de Csquare CSQR.N , fournisseur de centres de données soutenu par Brookfield, ont ouvert en légère baisse avant de reculer d’environ 3 % lors de leur entrée à la Bourse de New York jeudi, après que le prix de l’introduction en bourse a été fixé en dessous de la fourchette annoncée.

L'action a ouvert à 20,9 dollars après que la société basée à Dallas a fixé le prix de son introduction en bourse à 21 dollars par action, soit un niveau inférieur à la fourchette annoncée de 23 à 27 dollars, valorisant ainsi l'entreprise à 3,24 milliards de dollars. Elle cotait en dernier à 20,37 dollars.

Cette entrée en bourse souligne la prudence des investisseurs à l’égard des nouvelles introductions, même pour les entreprises bénéficiant de la forte demande en centres de données alimentée par l’IA, alors que les marchés examinent de près les valorisations et les prix.

La décision de la société de fixer son prix en dessous de la fourchette annoncée suggère que les investisseurs restent sélectifs malgré l’engouement pour l’IA.

« Csquare a probablement dû fixer son prix en dessous de la fourchette car les investisseurs ont jugé que l’exposition à la demande en centres de données était attractive, compte tenu d’un endettement important et de pertes persistantes », a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX Research.

« Les investisseurs n’étaient pas disposés à soutenir la fourchette annoncée, ce qui témoigne d’un marché favorable aux acheteurs sélectifs, qui ne se contentent pas d’acquérir à tout prix n’importe quelle valeur exposée à l’IA. »

Cependant, l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises soutenant le développement de l’IA a déclenché une vague d’introductions en bourse dans ce secteur.

Cette introduction en bourse intervient une semaine après celle du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix , évaluée à 26,5 milliards de dollars américains.

Elle fait également suite à l’entrée en bourse très remarquée du concepteur de puces Cerebras Systems CBRS.O , ainsi qu’à celle du REIT spécialisé dans les centres de données soutenu par Blackstone BXDC.N , qui a levé 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis en mai.

« Néanmoins, la conclusion de cette opération montre que le marché reste ouvert aux entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA, même si l’accueil semble mesuré plutôt que surchauffé », a ajouté M. Muehlbauer.

Selon le dossier d’introduction en bourse, Brookfield devrait conserver le contrôle des droits de vote de Csquare à l’issue de l’opération.

Fondée en 2019, Csquare possède et exploite des centres de données en Amérique du Nord et en Europe, fournissant des services d’espace, d’alimentation électrique et de connectivité à des entreprises, des fournisseurs de cloud et des opérateurs de télécommunications.