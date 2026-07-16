Csquare est évalué à 3,24 milliards de dollars alors que son titre recule lors de son entrée en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues des paragraphes 2 à 4)

Csquare CSQR.N , fournisseur de centres de données soutenu par Brookfield, a été évalué à 3,24 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars après que ses actions ont reculé de 0,5% lors de leur entrée en bourse jeudi à la Bourse de New York (NYSE).

L'action a ouvert à 20,9 dollars après que la société basée à Dallas a fixé le prix de son introduction en bourse à 21 dollars par action, soit un niveau inférieur à la fourchette annoncée de 23 à 27 dollars, levant ainsi 1,05 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars grâce à la vente de 50 millions d'actions.

Ces débuts soulignent la prudence des investisseurs à l'égard des nouvelles introductions en bourse, même pour les entreprises bénéficiant de la forte demande en centres de données alimentée par l'IA, alors que les marchés examinent de près les valorisations et les prix.

Fondée en 2019, Csquare possède et exploite des centres de données en Amérique du Nord et en Europe, fournissant des services d'espace, d'alimentation électrique et de connectivité à des entreprises, des fournisseurs de cloud et des opérateurs de télécommunications.