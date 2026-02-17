 Aller au contenu principal
CSL signe un accord de licence avec Eli Lilly pour le clazakizumab dans le traitement des maladies rénales
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne CSL CSL.AX a déclaré mercredi avoir conclu un accord de licence exclusif avec Eli Lilly and Co LLY.N , lui accordant certains droits pour développer et commercialiser le clazakizumab, un anticorps visant à prévenir les maladies cardiaques et les décès chez les personnes souffrant d'une maladie rénale en phase terminale.

