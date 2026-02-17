CSL signe un accord de licence avec Eli Lilly pour le clazakizumab dans le traitement des maladies rénales

La société australienne CSL CSL.AX a déclaré mercredi avoir conclu un accord de licence exclusif avec Eli Lilly and Co LLY.N , lui accordant certains droits pour développer et commercialiser le clazakizumab, un anticorps visant à prévenir les maladies cardiaques et les décès chez les personnes souffrant d'une maladie rénale en phase terminale.