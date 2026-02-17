 Aller au contenu principal
CSL accorde une licence au clazakizumab d'Eli Lilly pour réduire le risque cardiaque dans l'insuffisance rénale terminale
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 22:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le partenariat à partir du paragraphe 2)

La société australienne CSL CSL.AX a déclaré mercredi avoir conclu un accord de licence exclusif avec Eli Lilly and Co LLY.N , lui accordant certains droits de développement et de commercialisation du clazakizumab, un anticorps visant à prévenir les maladies cardiaques et les décès chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale au stade terminal.

CSL recevra un paiement initial de 100 millions de dollars et pourra prétendre à des paiements d'étape cliniques, réglementaires et commerciaux, ainsi qu'à des redevances sur les ventes nettes mondiales.

Le clazakizumab empêche l'IL-6 de se lier à son récepteur, ce qui pourrait freiner la cascade inflammatoire en aval qui est à l'origine des symptômes et de la progression de la maladie dans les troubles immuno-inflammatoires, a déclaré CSL.

"Le clazakizumab est un candidat thérapeutique prometteur qui pourrait avoir un impact significatif sur le traitement de diverses maladies immuno-inflammatoires et cardiovasculaires", a déclaré Bill Mezzanotte, responsable de la recherche et du développement chez CSL.

La société biopharmaceutique australienne a ajouté que la clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles.

