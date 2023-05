Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CSI-300 (Shanghai) : repasse la barre des 4.000 information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 08:59









(CercleFinance.com) - L'indice chinois CSI-300 (Shanghai) repasse la barre des 4.000 et s'ouvre la route des 4.140/4.150, c'est à dire la résistance oblique unissant les précédents sommets : 4.200Pts le 30 janvier, 4.160 le 18 avril (ces 2 niveaux étant de prochains objectifs à la hausse).





Valeurs associées CSI 300 INDEX Six - Forex 1 +1.02%