CSI-100 (Chine) : lourd décrochage vers 5.070

(CercleFinance.com) - L'indice de référence chinois CSI-100 subit un lourd décrochage de -3,3% vers 5.070 et finit la semaine sur une perte de -3,5%. L'indic perce marginalement le support majeur des 5.080 (testé le 15 avril, 10 et 13 mai puis 21 juin) et se rapproche de l'ultime point d'appui: les 5.020 du 11/12/2020. En cas d'enfoncement, le CSI s'en irait chercher le support des 4.780 du 30 octobre 2020.

Valeurs associées CSI 100 INDEX Six - Forex 1 -3.26%