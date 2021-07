Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CSI-100 (Chine) : lourd décrochage de -5%, jusque vers 4.715 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 09:44









(CercleFinance.com) -Le CSI-100 subit lourd décrochage de -5%, jusque vers 4.715 avant den terminer à -3,9% vers 4.763. Le CSI valide un puissant signal baissier puisque le double support des 4.950 des 6 et 13 juillet (et des 4.980 du 11 décembre 2020) est pulvérisé via l'ouverture d'un 'gap' sous 4.947. C'est donc un autre 'gap', celui des 4.680 du 8 octobre 2020 qui devrait être comble, le test du plancher des 4.600 du 24 septembre et 7 août 2020 pourrait survenir dans la foulée.

Valeurs associées CSI 100 INDEX Six - Forex 1 -3.87%