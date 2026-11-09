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CSG signe un contrat en République tchèque, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 10:29

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Le groupe de défense a fourni aux services tchèques de navigation aérienne une infrastructure numérique destinée à coordonner les opérations de drones dans l'espace aérien national. Son déploiement complet est prévu au second semestre 2027. Alors que le groupe publiera ses résultats trimestriels dans 48h, les analystes de Jefferies confirment leur conseil "achat" sur le titre. En attendant, le titre progresse de 3,4% à Amsterdam.

CSG a livré le système CIS , développé par sa filiale UpVision sur la plateforme MAIA. Cette solution accompagnera la mise en oeuvre d'U-space, le cadre européen visant à assurer la coordination des aéronefs sans pilote avec le trafic aérien conventionnel.

Le dispositif permettra notamment de partager en temps réel les restrictions de l'espace aérien, les autorisations de vol, les données météorologiques et les informations de suivi des drones. Il automatisera également certains échanges entre les opérateurs et les services de navigation aérienne.

Le système doit désormais passer par une phase de mise en oeuvre opérationnelle et de certification. Pour UpVision, ce projet constitue une référence susceptible de soutenir le déploiement de ses technologies dans d'autres pays européens.

Le titre CSG progresse de 3,4% ce matin à Amsterdam, autour des 13,5 euros, alors que le groupe publiera ses résultats trimestriels le 11 novembre.

Ce matin, Jefferies a d'ailleurs confirmé son conseil "achat" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 25 EUR.

Le broker anticipe un ralentissement de la croissance au troisième trimestre, en raison d'une base de comparaison exigeante dans les systèmes de défense et du décalage au quatrième trimestre de la montée en puissance des munitions à portée étendue. Il table néanmoins sur une hausse de 11% du chiffre d'affaires et de 14% de l'EBIT ajusté.

L'analyste prévoit un redressement de la rentabilité de la division Ammo , soutenu par les augmentations de prix qui devraient compenser les pressions précédemment exercées par le renchérissement du cuivre. La marge opérationnelle de cette activité devrait ainsi progresser de 670 points de base.

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