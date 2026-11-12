CSG remporte un contrat de fourniture de munitions au Canada

Le groupe va renforcer sa collaboration avec les autorités militaires canadiennes grâce à un nouvel accord portant sur la fourniture de munitions de calibre 9 mm, pour une durée pouvant atteindre trois ans. Pas de quoi enrayer la chute du titre qui conclut la séance sur une perte de 5% après avoir déjà reculé de 21,6% la veille...

CSG annonce que sa filiale Speer Ammunition, appartenant à The Kinetic Group, a remporté un contrat auprès du ministère canadien de la Défense portant sur la livraison de jusqu'à 4,2 millions de cartouches Speer Gold Dot G2 de calibre 9 mm Luger.

Ces munitions, dotées de projectiles à pointe creuse de 135 grains, intègrent une conception destinée à améliorer leurs performances balistiques et leur comportement à l'impact.

Speer souligne que ce contrat s'inscrit dans une relation de longue date avec le ministère canadien de la Défense.

L'annonce n'a pas rassuré les marchés pour autant : le titre dégringole depuis la publication de résultats décevants.