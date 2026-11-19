CSG présente le char "Karpat" et signe un accord avec Leonardo

Le groupe de défense a organisé une démonstration dynamique de son nouveau char moyen CFL-120 Karpat en Slovaquie. Trois entreprises partenaires ont également signé un protocole d'accord visant à développer leur coopération industrielle et commerciale.

CSG a présenté le CFL-120 Karpat à des clients potentiels sur le terrain d'essais militaires de Záhorie, en Slovaquie. Développé en coopération avec le groupe turc FNSS, ce véhicule repose sur la plateforme chenillée Kaplan et intègre la tourelle HITFACT MkII de l'italien Leonardo, équipée d'un canon de 120 mm.

Parallèlement, CSG Defence, MSM Land Systems et Leonardo ont signé un protocole d'accord établissant un cadre de coopération à long terme pour la promotion, la vente et la production de cette tourelle dans le cadre du programme Karpat.

MSM Land Systems devrait notamment contribuer à la localisation de la production en Slovaquie. Les partenaires pourraient également étendre leur collaboration au système X-GUN de 30 mm de Leonardo, sous réserve d'un accord distinct.

En tout début d'après-midi, le titre CSG est parfaitement stable à Amsterdam (9,41 EUR) tandis que Leonardo grappille timidement 0,4%.