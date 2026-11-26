A travers cet accord avec l'industriel tchèque, le groupe de défense entend sécuriser ses approvisionnements en matières premières stratégiques et réduire sa dépendance aux fournisseurs externes.

CSG annonce la création d'une coentreprise avec Bochemie pour construire une usine de production de perchlorate d'ammonium à Bohumín, en République tchèque. CSG Defence détiendra 51% du capital, contre 49% pour son partenaire.

Le projet, évalué à environ 25 millions d'euros, devrait permettre un démarrage de la production quelque 18 mois après l'entrée en vigueur de l'accord de construction.

Bochemie apportera sa technologie et son savoir-faire, tandis que CSG fournira les capitaux, les moyens industriels et des débouchés à long terme. Cette matière première, notamment utilisée dans les secteurs automobile et des propergols solides pour fusées, s'inscrit dans la stratégie d'intégration verticale du groupe.

En début d'après-midi, CSG progresse de 3,5% à la Bourse d'Amsterdam, autour des 9,21 EUR.