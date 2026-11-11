CSG dévisse après avoir révisé ses perspectives de marge

(Zonebourse.com) - Le groupe de défense tchèque CSG a enregistré un recul de ses résultats au troisième trimestre 2026, pénalisé par des décalages de livraisons et une dégradation de sa rentabilité. Il a revu à la baisse son objectif de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année. Les investisseurs sont pris de court : le titre chute de 17% à Amsterdam, à 11,2 euros.

CSG a publié un bénéfice net de 150 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en baisse de 26% sur un an, sur la base des activités poursuivies. Son chiffre d'affaires a reculé de 11,7%, à 1,51 MdEUR, en raison notamment du report d'environ 300 MEUR de revenus vers le quatrième trimestre. Le consensus tablait en effet sur 1,81 MdEUR.

De son côté, l'EBITDA opérationnel ajusté a diminué de 18,8%, à 359 MEUR, tandis que l'EBIT opérationnel ajusté a chuté de 20,9%, à 317 MEUR. La marge d'EBIT opérationnel s'est établie à 21%. Cette dégradation s'explique notamment par la vente accélérée de stocks de munitions à portée standard à des prix inférieurs aux niveaux historiques, ainsi que par la contribution croissante des activités Land Systems, dont les marges restent en phase de montée en puissance.

Le free cash flow est resté négatif à hauteur de 35 MEUR, contre un déficit de 509 MEUR un an auparavant. En revanche, le carnet de commandes a atteint un record de 18 MdsEUR fin septembre, contre 15 MdsEUR fin 2025.

"La demande reste robuste, notamment pour les munitions de moyen et gros calibre ainsi que pour les systèmes terrestres", a souligné Michal Strnad, PDG de CSG, qui attribue également les performances trimestrielles au calendrier des livraisons et à l'évolution du mix d'activités.

Pour l'ensemble de 2026, CSG confirme son objectif de chiffre d'affaires compris entre 7,4 et 7,6 MdsEUR, mais abaisse sa prévision de marge d'EBIT opérationnel à environ 21%, contre 24% à 25% précédemment. Le groupe anticipe également un besoin en fonds de roulement inférieur à 35% du chiffre d'affaires, contre moins de 20% auparavant, en raison du report de certaines livraisons et des encaissements associés à 2027. Ses perspectives financières à moyen terme restent confirmées.

Jefferies reste à l'achat sur le dossier

A la suite de cette publication, Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier chez Jefferies, a confirmé son conseil "achat" sur CSG, avec une cible de cours inchangée de 25 euros.

Selon la spécialiste, la baisse de la marge opérationnelle attendue pour 2026 témoigne des pressions tarifaires sur les munitions de moyen et gros calibres et implique un résultat inférieur de 15% au consensus.

L'analyste explique que l'écoulement des stocks de munitions à portée standard à des prix moins favorables devrait se poursuivre en 2027. Elle considère néanmoins que la transition vers une production intégralement consacrée aux munitions à portée étendue devrait soutenir les marges à moyen terme, conformément aux objectifs du groupe.

Jefferies évoque enfin les tensions sur le besoin en fonds de roulement liées à l'allongement des délais de production. Le courtier attend notamment des précisions sur l'impact des prix sur les marges, le calendrier de livraison des 300 MEUR de revenus reportés au quatrième trimestre et le financement des sous-traitants.

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