CS Group : résultat net négatif en 2020

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des systèmes critiques CS Group dévoile un résultat net de -7,5 millions d'euros pour l'année écoulée, contre +3 millions en 2019, tandis que la marge opérationnelle courante est passée de 6,1% à 2,9%. Le chiffre d'affaires a reculé de 8,9% à 209,3 millions d'euros, alors que les prises de commandes ont baissé de 37,3% à 188,7 millions. Le carnet de commandes représente plus de 18 mois de chiffre d'affaires. 'Les perspectives 2021 sont encourageantes, confortées par un début d'année dynamique. Elles permettront d'aborder une nouvelle phase de développement', affirme le groupe qui présentera son plan stratégique à horizon 2024 d'ici l'AGM du 4 juin prochain.

Valeurs associées CS GROUP Euronext Paris +1.54%