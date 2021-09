Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CS Group : perte nette réduite au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - CS Group publie un résultat net de -3,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre -6,8 millions un an auparavant, avec une marge opérationnelle qui est passée de 0,2% à 1,4% du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires du spécialiste des systèmes critiques s'est accru de 12% à 115 millions d'euros, tandis que ses prises de commandes ont progressé de 50% pour s'établir à 122,3 millions, soit un niveau équivalent à celui du premier semestre 2019. CS Group poursuit le déploiement son plan de transformation et 's'attachera au cours du second semestre 2021 à la poursuite de sa dynamique de croissance, à l'amélioration de sa rentabilité et à atteindre un free cash-flow pour l'ensemble de l'exercice à l'équilibre'.

Valeurs associées CS GROUP Euronext Paris +0.81%