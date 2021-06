Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CS Group : objectifs à horizon 2024 Cercle Finance • 04/06/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - CS Group fait part, à l'occasion de son assemblée générale annuelle, de son nouveau plan stratégique 'Vision 2024' visant notamment un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, soit 18% de croissance annuelle (9% en organique et 9% en croissance externe). La société spécialisée dans les systèmes critiques affiche aussi comme objectifs financiers, à cet horizon, une marge opérationnelle de 9%, ainsi qu'un free cash-flow organique annuel supérieur à 15 millions d'euros sur la période 2021-24.

