CS Group : nomination d'une DGA en charge des opérations

(CercleFinance.com) - CS Group annonce l'arrivée de Marie de Saint Salvy au sein du groupe en qualité de directrice générale adjointe (DGA) en charge des opérations le 20 avril prochain, en remplacement de Khaled Draz qui quitte l'entreprise. Marie de Saint Salvy poursuivra la structuration de CS Group, pour progresser encore en efficacité et mener à bien les chantiers opérationnels initiés dans la cadre du plan Ambition 2021. A court terme, ses priorités seront dictées par l'épidémie de Covid-19. Précédemment, elle a été chargée du développement à l'export des projets de concessions d'énergie chez Eiffage (2015), avant de rejoindre Zodiac en 2016 comme directrice des plates-formes Air France de la branche seats.

