Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CS Group: forte réduction de la perte nette en 2021 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - CS Group publie un résultat net de -0,6 million d'euros pour l'année écoulée, contre -7,5 millions en 2020, avec une rentabilité opérationnelle améliorée de 1,2 point à 4,1% pour un chiffre d'affaires de 237,4 millions, en croissance globale et organique de 13,4%.



Les prises de commandes de l'exercice ont grimpé de 158% à 487,2 millions d'euros, niveau record portant le carnet de commandes du groupe de systèmes critiques à 27,7 mois d'activité, et renforçant ainsi sa visibilité sur des secteurs stratégiques porteurs.



Réaffirmant ses objectifs présentés dans le cadre de son plan stratégique Vision 2024, le groupe s'attachera en 2022 à poursuivre sa croissance sur ses marchés porteurs, à améliorer structurellement sa rentabilité et la génération de cash.





Valeurs associées CS GROUP Euronext Paris -2.49%