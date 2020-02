Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CS Group : croissance de 14,1% du CA en 2019 Cercle Finance • 17/02/2020 à 08:14









(CercleFinance.com) - CS Group affiche un chiffre d'affaires annuel de 230 millions d'euros, en croissance globale de 14,1%, dont une croissance à périmètre comparable de 4,6% portée par une accélération au second semestre 2019 à près de 11% en comparaison annuelle. Les prises de commandes du groupe de systèmes critiques s'établissent à 300,9 millions d'euros, en progression de 23,2%. Le ratio de book-to-bill s'établit ainsi à plus de 130% et le carnet de commandes global augmente à 17,5 mois d'activité. 'La dynamique globale enregistrée tant en prises de commandes qu'en chiffre d'affaires au second semestre 2019 démontre la pertinence du positionnement du groupe et l'efficacité des actions engagées pour assurer l'atteinte des objectifs du plan Ambition 2021', juge-t-il.

Valeurs associées CS GROUP Euronext Paris +9.45%