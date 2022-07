(AOF) - CS Group a procédé au refinancement d’une partie de sa dette et au renforcement de ses ressources financières par l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal total maximum de 30 millions d'euros, remboursable in fine à échéance juillet 2029. Il a été souscrit par des fonds de dette gérés par la société de gestion de portefeuille Zencap Asset Management.

Le tirage d'une première tranche de 20 millions d'euros de cet emprunt contribue au remboursement par anticipation de l'emprunt obligataire EuroPP 2023 de 15 millions d'euros émis en 2016, à échéance avril 2023, et de l'emprunt obligataire EuroPP 2025 de 10 millions d'euros émis en 2018 dans le cadre du financement de l'acquisition de Novidy's, à échéance juin 2025. La seconde tranche de 10 millions d'euros sera " tirable " dans les 12 mois et remboursable in fine en juillet 2029 également.

" La source de financement supplémentaire et le rallongement de la maturité de la dette viennent conforter la mise en œuvre du plan stratégique Vision 2024, qui vise notamment à accélérer la croissance du groupe sur ses axes stratégiques " a souligné le spécialiste des systèmes critiques.

Ce refinancement s'accompagne d'une baisse du taux d'intérêt annuel qui résulte de l'amélioration des performances de l'entreprise.

