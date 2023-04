Crystal acquiert Delta Finance

(AOF) - Delta Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Montargis et Paris, rejoint Laplace, le pôle de gestion privée de Crystal. Créé en 1991, Delta Finance est un cabinet de gestion de patrimoine accompagnant 400 familles pour 210 millions d'euros d’actifs confiés. Il opère depuis Montargis et Paris, avec un rayonnement dans l’ensemble de l’Ile de France et dans le Loiret.

Le cabinet accompagne plus spécifiquement deux segments de clients : une clientèle de chefs d'entreprises et de professions libérales, actifs ou retraités, avec une approche globale de type gestion privée, voire family office pour ses plus gros clients ; une clientèle de personnes vulnérables et de majeurs protégés.

Delta Finance est dirigé par Philippe Gaucher, son fondateur et 2 associés, Didier Mareil et Vassili Levaray. Ils rejoignent Laplace, qui se renforce ainsi en Ile de France et après Bourges et Tours complète son implantation territoriale dans le Centre-Val-de-Loire.