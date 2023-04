Crypto-actifs: feu vert à de nouvelles règles de traçabilité des transferts

Ces règles, qui ont fait l'objet d'un accord informel avec le Conseil en juin 2022, comprennent des garanties contre les manipulations de marché et la criminalité financière.

La plénière a également donné son feu vert final par 517 voix pour, 38 contre et 18 abstentions, à de nouvelles règles communes sur la surveillance, la protection des consommateurs et les garanties environnementales des crypto-actifs, y compris des crypto-monnaies (MiCA).

La législation, approuvée à titre provisoire par les négociateurs du Parlement et du Conseil en juin 2022, vise à garantir que les transferts de crypto-monnaie puissent toujours être tracés et les transactions suspectes bloquées, comme c'est déjà le cas pour toute autre opération financière.

(AOF) - Le Parlement Européen a approuvé les premières règles de l'Union européenne pour tracer les transferts de crypto-actifs, prévenir le blanchiment d'argent, ainsi que des règles communes sur la protection des clients. Jeudi, les députés ont approuvé par 529 voix pour, 29 contre et 14 abstentions, le premier texte législatif de l’UE pour tracer les transferts de crypto-actifs, comme les bitcoins et les jetons de monnaie électronique.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.