Crunchyroll enquête sur une brèche après que des pirates ont volé des données d'utilisateurs, selon BleepingComputer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Crunchyroll, un service de streaming d'anime par abonnement appartenant à Sony Group Corporation

6758.T , enquête sur une violation de données après que des pirates ont déclaré avoir volé les informations personnelles d'environ 6,8 millions de personnes, a rapporté BleepingComputer lundi.