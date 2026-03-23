Crunchyroll enquête sur une brèche après que des pirates ont volé des données d'utilisateurs, selon BleepingComputer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Crunchyroll, un service de streaming d'anime par abonnement appartenant à Sony Group Corporation
6758.T , enquête sur une violation de données après que des pirates ont déclaré avoir volé les informations personnelles d'environ 6,8 millions de personnes, a rapporté BleepingComputer lundi.
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