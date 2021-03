Crown Resorts a reçu une offre de rachat de Blackstone

La casino Crown de Melbourne, le 22 mars 2021 ( AFP / William WEST )

Crown Resorts, l'un des plus grands groupes australiens de casinos, a annoncé lundi avoir reçu une offre de rachat du fonds américain Blackstone, quelques semaines après s'être vu refuser une licence pour un casino géant en Australie.

Cette annonce, faite avant l'ouverture de la séance, a entraîné une hausse de plus de 20% du cours de l'action de Crown à la Bourse australienne.

L'offre américaine, reçue dimanche, est "une proposition non sollicitée, non contraignante et indicative", a précisé le groupe, qui fait l'objet de plusieurs enquêtes à la suite de soupçons de blanchiment d'argent et de liens avec le crime organisé.

Elle s'élève à 11,85 dollars australiens (9,15 USD) par action, soit 19% de plus que la moyenne pondérée des actions Crown depuis la publication de ses derniers résultats semestriels.

Cela représente un total de 8 milliards de dollars australiens (6,2 mds USD), selon les médias locaux. Blackstone détient déjà 9,99% de Crown Resorts, acquis en avril 2020.

L'action Crown a clôturé en hausse de 21% à 11,97 dollars australiens.

Cette proposition intervient alors que Crown Resorts a annoncé en février s'être vu refuser par les autorités australiennes la licence requise pour ouvrir un immense casino à Sydney en raison de liens présumés avec le crime organisé.

D'une valeur de plusieurs milliards de dollars, il devait trouver place dans une tour de 75 étages qu'il a construite sur la baie de Sydney, la plus haute de la ville.

Le casino et le complexe hôtelier Cosmopolitan détenu par Blackstone à Las Vegas, le 15 mai 2014 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ethan Miller )

Les autorités avaient décidé de suivre les recommandations d'une enquête publique selon laquelle Crown aurait "facilité" des opérations de blanchiment d'argent liées à des Triades chinoises et à d'autres groupes du crime organisé.

Cette enquête avait été lancée à la suite d'informations parues dans la presse affirmant que des casinos du groupe en Australie étaient utilisés à des fins de blanchiment d'argent provenant de la traite des êtres humains, du trafic de drogue, du terrorisme ou de l'exploitation sexuelle des enfants.

Le groupe Crown a également souffert d'une forte baisse de son activité en raison de la pandémie de coronavirus.

Le PDG de Crown et trois de ses directeurs ont démissionné à la suite de cette enquête alors que la présidente exécutive Helen Coonan a estimé "justifiées" ses conclusions et s'est engagée à prendre des mesures pour améliorer la gouvernance, la conformité et la culture de la société.

Blackstone, qui détient, depuis avril 2020 9,99% du groupe Crown, a déjà fait des incursions dans le secteur de l'hôtellerie et des casinos. Le fonds américain possède déjà le complexe hôtelier et le casino Cosmopolitan à Las Vegas.

Si son offre est menée à bien, Blackstone devra convaincre les régulateurs australiens qu'il est à même de gérer des casinos dans le pays. Crown Resorts a indiqué que son conseil d'administration allait désormais "démarrer le processus d'évaluation de la proposition".

hr-dm/arb/dan/juf