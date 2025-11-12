 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,89
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crown Crafts en hausse grâce à l'augmentation de ses bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du fabricant de produits pour bébés Crown Crafts CRWS.O ont bondi de 19,4% à 3,15 dollars dans les transactions chaotiques d'avant-marché après la hausse de ses bénéfices au T2

** La société affiche un bénéfice net de 1,2 million de dollars ou 0,11 $/shr au deuxième trimestre, contre 0,9 million de dollars ou 0,08 $/shr un an plus tôt

** Les ventes nettes diminuent de 3,3 % pour atteindre 23,7 millions de dollars; la marge brute passe de 28,4 % à 27,7 % en raison de l'augmentation des coûts tarifaires

** "Les ventes globales ont légèrement baissé au cours du trimestre, mais nous avons réussi à augmenter le résultat net malgré les coûts tarifaires qui continuent à peser sur les marges et la rentabilité globale", déclare Olivia Elliott, directrice générale

** L'action CRWS a baissé de 41,43 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank