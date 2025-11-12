Crown Crafts en hausse grâce à l'augmentation de ses bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du fabricant de produits pour bébés Crown Crafts CRWS.O ont bondi de 19,4% à 3,15 dollars dans les transactions chaotiques d'avant-marché après la hausse de ses bénéfices au T2

** La société affiche un bénéfice net de 1,2 million de dollars ou 0,11 $/shr au deuxième trimestre, contre 0,9 million de dollars ou 0,08 $/shr un an plus tôt

** Les ventes nettes diminuent de 3,3 % pour atteindre 23,7 millions de dollars; la marge brute passe de 28,4 % à 27,7 % en raison de l'augmentation des coûts tarifaires

** "Les ventes globales ont légèrement baissé au cours du trimestre, mais nous avons réussi à augmenter le résultat net malgré les coûts tarifaires qui continuent à peser sur les marges et la rentabilité globale", déclare Olivia Elliott, directrice générale

** L'action CRWS a baissé de 41,43 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture