CrowdStrike s'offre Zscaler pour 44 milliards de dollars et change de dimension

Le spécialiste américain de la cybersécurité CrowdStrike annonce le rachat de Zscaler, concepteur de logiciels américain à l'origine de la plateforme "Zscaler Zero Trust Exchange", dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise à environ 43,9 MdsUSD. L'objectif est de renforcer sa présence dans la sécurité des réseaux et les services "Zero Trust".

CrowdStrike s'achète de la résilience. Le groupe américain, connu pour sa plateforme Falcon, qui détecte et prévient les cyberattaques, vient de conclure un accord définitif pour acquérir Zscaler pour environ 43,9 MdsUSD. L'opération sera intégralement financée en actions, à raison de 1,135 action CrowdStrike pour chaque action Zscaler détenue.

Cette acquisition permettrait à CrowdStrike de renforcer considérablement son positionnement. Jusqu'à présent, l'entreprise s'est principalement développée autour de la protection des terminaux informatiques, comme les ordinateurs et les serveurs. Zscaler lui apporterait une expertise complémentaire dans la sécurité des réseaux et les architectures dites "Zero Trust", qui consistent à vérifier systématiquement les accès aux ressources informatiques.

À travers cette opération, CrowdStrike souhaite proposer une plateforme intégrée capable de protéger les entreprises sur l'ensemble de leur infrastructure numérique, des terminaux jusqu'aux connexions cloud.

L'intelligence artificielle au coeur de l'opération

L'ambition stratégique du groupe est de profiter de l'explosion des besoins de cybersécurité liés à l'intelligence artificielle pour fidéliser davantage ses clients et renforcer la récurrence de ses revenus.

Avec la multiplication des agents autonomes capables d'exécuter des tâches et d'accéder à des données sensibles, les entreprises doivent désormais sécuriser non seulement leurs collaborateurs, mais aussi leurs systèmes d'IA.

Selon CrowdStrike, l'acquisition pourrait élargir son marché potentiel de plus de 185 MdsUSD d'ici 2029. Le rapprochement devrait être finalisé au second semestre de son exercice fiscal 2028, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires de Zscaler.

Une croissance qui ne faiblit pas

Cette annonce intervient parallèlement à la publication de résultats trimestriels particulièrement solides pour son exercice 2027. CrowdStrike a enregistré un chiffre d'affaires de 1,58 MdUSD, en progression de 28% sur un an. Ses revenus annuels récurrents (ARR) atteignent 6,26 MdsUSD, en hausse de 27%, tandis que son flux de trésorerie disponible ressort à 474 MUSD.

L'opération présente néanmoins plusieurs défis. L'émission de nouvelles actions entraînera une dilution des actionnaires existants, tandis que l'intégration de deux acteurs majeurs de la cybersécurité pourrait se révéler complexe.

Le titre Zscaler bondit de plus de 14% dans les échanges de préouverture à 12h20, heure de Paris.