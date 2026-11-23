CrowdStrike rachète Zscaler pour 44 milliards de dollars alors que les cybermenaces se multiplient

CrowdStrike CRWD.O va acquérir Zscaler ZS.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 43,9 milliards de dollars, la plus grande acquisition jamais enregistrée dans le domaine de la cybersécurité. Cette opération réunit deux acteurs majeurs à l'heure où les progrès de l'intelligence artificielle alimentent des cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

Cette opération associe les solutions de protection de CrowdStrike pour les ordinateurs, serveurs et autres appareils à la technologie de Zscaler visant à sécuriser l’accès des employés aux applications et aux données, créant ainsi une plateforme de cybersécurité plus complète pour les entreprises et les administrations publiques.

L'action Zscaler a bondi de plus de 20 % en pré-ouverture, à 235,50 dollars, mais est restée bien en deçà de la valeur implicite de l'opération, fixée à 260,41 dollars par action. L'action CrowdStrike a quant à elle chuté de près de 7 %.

Cet écart entre le cours de Zscaler et la valeur de l’offre s’explique par le fait que les investisseurs évaluent les risques d’un examen réglementaire d’une transaction qui réunirait deux des plus grands acteurs du secteur de la cybersécurité.

“Un examen par les autorités de la concurrence est certainement envisageable compte tenu de l’ampleur de la transaction et de l’importance des deux entreprises, mais il serait prématuré de supposer que les autorités de régulation tenteront nécessairement de la bloquer”, a déclaré Axel Rudolph, analyste technique en chef chez IG Group.

“La question clé sera probablement de savoir dans quelle mesure les autorités de régulation perçoivent un chevauchement entre les activités des deux entreprises et si, en conséquence, les clients disposeraient réellement de moins d’alternatives concurrentielles.”

Cette acquisition s’inscrit dans un contexte de consolidation du secteur de la cybersécurité, les entreprises cherchant à mettre en place des plateformes plus larges proposant de multiples services, tandis que les clients cherchent à réduire le nombre de fournisseurs de sécurité auxquels ils font appel.

Pour CrowdStrike, cette opération ouvre également des opportunités de ventes croisées en lui donnant accès à environ 8 000 clients de Zscaler qui n’utilisent pas actuellement ses produits. La base client de Zscaler comprend de grandes entreprises telles qu’Unilever ULVR.L et United Airlines UAL.O .

La demande en outils de cybersécurité s’est accrue alors que les entreprises du monde entier sont confrontées à des attaques de plus en plus sophistiquées. Les progrès de l’IA facilitent en effet l’identification et l’exploitation des vulnérabilités logicielles, tout en améliorant les outils conçus pour détecter et bloquer les menaces.

Les récentes pannes ayant touché des compagnies aériennes, des banques et des organismes publics, ainsi que les failles très médiatisées des logiciels Java et PHP largement utilisés, ont encore renforcé les inquiétudes concernant la résilience des infrastructures numériques critiques.

PRINCIPALES CONDITIONS DE L'OPÉRATION

Les actionnaires de Zscaler recevront 1,135 actions CrowdStrike pour chaque action qu’ils détiennent, ce qui représente une prime d’environ 34 % par rapport au dernier cours de clôture de Zscaler.

Les actionnaires de CrowdStrike détiendront environ 84 % de la société issue de la fusion une fois l’opération finalisée, ce qui devrait intervenir au cours du second semestre 2027.

George Kurtz, directeur général de CrowdStrike, dirigera la société issue de la fusion, tandis que Jay Chaudhry, directeur général de Zscaler, restera en poste pour diriger les activités de Zscaler et rejoindra le conseil d’administration de CrowdStrike.

Les deux sociétés continueront à fonctionner séparément jusqu’à la finalisation de l’opération. L’accord prévoit une indemnité de rupture de 1,4 milliard de dollars à la charge de Zscaler si celle-ci se retire dans certaines circonstances, notamment pour accepter une offre concurrente.

CrowdStrike a déclaré que cette opération élargirait son marché potentiel de plus de 185 milliards de dollars, renforçant ainsi sa position sur une gamme plus étendue de produits et services de cybersécurité.

La société issue de la fusion devrait démarrer avec plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel, dont environ 3,9 milliards provenant de Zscaler.

CrowdStrike prévoit que l’opération générera environ 1 milliard de dollars de synergies de chiffre d’affaires annualisées dans les 30 mois suivant la finalisation de la transaction.

Qatalyst Partners, JPMorgan et BofA Securities conseillent CrowdStrike dans le cadre de cette transaction, tandis que BDT & MSD Partners, Citigroup et Goldman Sachs conseillent Zscaler.

DES TRIMESTRES SOLIDES POUR LES DEUX ENTREPRISES

L’annonce de cette opération coïncide avec la publication de solides résultats trimestriels pour les deux sociétés.

CrowdStrike prévoit un chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre compris entre 1,638 milliard et 1,644 milliard de dollars, soit un montant supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,62 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. La société table sur un bénéfice ajusté de 36 cents par action, conforme aux estimations.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 28 % pour atteindre 1,58 milliard de dollars, soutenu par une hausse de 29 % des revenus liés aux abonnements. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires total de 1,53 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté s'est établi à 34 centimes par action, dépassant les estimations de 31 centimes.

De son côté, Zscaler a annoncé une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 949,3 millions de dollars, dépassant les estimations de 938 millions de dollars. Le bénéfice ajusté de 1,23 dollar par action a également dépassé les estimations de 1,16 dollar.