CrowdStrike rachète Zscaler pour $43,9 mds et mise sur la sécurité des réseaux

Le logo de CrowdStrike est affiché sur le bâtiment connu sous le nom de Sphere à Las Vegas.

23 novembre (Reuters) - CrowdStrike a annoncé lundi son intention ‌d'acquérir Zscaler dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui valorise la société ​à environ 43,9 milliards de dollars (39,96 milliards d'euros), l'une des plus importantes jamais enregistrées dans la cybersécurité, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité des réseaux.

L'action ​Zscaler bondissait de plus de 13% en avant-Bourse, tandis que celle de CrowdStrike chutait de plus de 8%.

Les ​récentes pannes technologiques et les vulnérabilités affectant ⁠les logiciels Java et PHP largement utilisés ont renforcé les inquiétudes des entreprises. ‌Cette opération associe la sécurité des terminaux de CrowdStrike à la plateforme de sécurité réseau de Zscaler, offrant ainsi une gamme plus ​large de produits par l’intermédiaire ‌d’un seul fournisseur.

Les actionnaires de Zscaler recevront 1,135 action CrowdStrike ⁠pour chaque action détenue, ce qui correspond à 260,41 dollars par action Zscaler, soit une prime de 34% par rapport à son dernier cours de clôture.

Les actionnaires de ⁠CrowdStrike détiendront environ ‌84% de la société fusionnée, l’opération devant être finalisée au cours du ⁠second semestre de l’exercice 2028.

Les deux entreprises continueront à fonctionner séparément jusqu’à la ‌finalisation de l’opération.

EN CHIFFRES

CrowdStrike a déclaré que cette fusion élargirait son ⁠marché potentiel total de plus de 185 milliards de dollars et ⁠donnerait naissance à une ‌société générant plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel à ​la clôture de l’opération.

Par ailleurs, CrowdStrike ‌prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 1,638 milliard et 1,644 milliard de dollars, soit ​un montant supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,62 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 36 cents ⁠par action, conformément aux estimations.

Zscaler a enregistré une hausse de 20% de son chiffre d’affaires au premier trimestre, à 949,3 millions de dollars, dépassant les estimations de 938 millions de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 1,23 dollar par action, supérieur aux attentes de 1,16 dollar.

(Rédigé par Anhata Rooprai à Bangalore; Version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)