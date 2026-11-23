Le logo de CrowdStrike est affiché sur le bâtiment connu sous le nom de Sphere à Las Vegas.
23 novembre (Reuters) - CrowdStrike a annoncé lundi son intention d'acquérir Zscaler dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui valorise la société à environ 43,9 milliards de dollars (39,96 milliards d'euros), l'une des plus importantes jamais enregistrées dans la cybersécurité, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité des réseaux.
L'action Zscaler bondissait de plus de 13% en avant-Bourse, tandis que celle de CrowdStrike chutait de plus de 8%.
Les récentes pannes technologiques et les vulnérabilités affectant les logiciels Java et PHP largement utilisés ont renforcé les inquiétudes des entreprises. Cette opération associe la sécurité des terminaux de CrowdStrike à la plateforme de sécurité réseau de Zscaler, offrant ainsi une gamme plus large de produits par l’intermédiaire d’un seul fournisseur.
Les actionnaires de Zscaler recevront 1,135 action CrowdStrike pour chaque action détenue, ce qui correspond à 260,41 dollars par action Zscaler, soit une prime de 34% par rapport à son dernier cours de clôture.
Les actionnaires de CrowdStrike détiendront environ 84% de la société fusionnée, l’opération devant être finalisée au cours du second semestre de l’exercice 2028.
Les deux entreprises continueront à fonctionner séparément jusqu’à la finalisation de l’opération.
EN CHIFFRES
CrowdStrike a déclaré que cette fusion élargirait son marché potentiel total de plus de 185 milliards de dollars et donnerait naissance à une société générant plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel à la clôture de l’opération.
Par ailleurs, CrowdStrike prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 1,638 milliard et 1,644 milliard de dollars, soit un montant supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,62 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.
Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 36 cents par action, conformément aux estimations.
Zscaler a enregistré une hausse de 20% de son chiffre d’affaires au premier trimestre, à 949,3 millions de dollars, dépassant les estimations de 938 millions de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 1,23 dollar par action, supérieur aux attentes de 1,16 dollar.
(Rédigé par Anhata Rooprai à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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