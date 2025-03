Crowdstrike, Foot Locker, Moderna...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Campbell Soup

Au deuxième trimestre de son exercice 2024/2025, Campbell Soup a réalise un chiffre d'affaires en augmentation de 9% pour atteindre 2,7 milliards de dollars mais en diminution de 2% en organique. L'Ebit ressort à 327 millions de dollars, soit une hausse de 3%. Le bénéfice net par action recule de 15% à 0,58 dollar. Compte tenu de la faiblesse de la demande de certaines de ses catégories de snacks, la multinationale agroalimentaire a révisé à la baisse ses perspectives pour cet exercice. Il anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires net d'environ 6 à 8% contre 9-11% précédemment.

Crowdstrike

Crowdstrike est attendu dans le rouge, le spécialiste de la cybersécurité ayant présenté des prévisions un peu courtes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, l'entreprise américaine a essuyé une perte nette de 92,3 millions de dollars après un bénéfice net de 53,7 millions de dollars, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,03 dollar, soit 17 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a bondi de 25% à 1,06 milliard de dollars, dépassant le consensus de 1,035 milliard

Foot Locker

Foot Locker progresse de 2% en avant-Bourse, l'entreprise de distribution spécialisée dans le sport ayant déclaré au quatrième trimestre un bpa ajusté de 86 cents supérieur aux attentes (72 cents). Le bénéfice d'exploitation a bondi de 148 % pour atteindre 82 millions de dollars. La société affiche un chiffre d'affaires net de 2,24 milliards de dollars sur la période, là où le consensus ciblait 2,322 milliards de dollars.

Moderna

Moderna est attendu en nette hausse en pré-marché après que le PDG Stéphane Bancel et l'administrateur Paul Sagan ont acheté pour 6 millions de dollars d'actions de la société. L'information a été rendue publique via des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nicolas Bancel a acquis 160 314 actions pour 5 millions de dollars via sa société Boston Biotech Ventures, et Paul Sagan 31 620 actions pour 1 million de dollars. A 32,93 dollars hier le titre se négocie actuellement a un prix proche de son plus bas sur un an à 29,25 dollars.