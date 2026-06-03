CrowdStrike fait état d'une hausse de ses charges d'exploitation alors que ses investissements dans l'IA s'accélèrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CrowdStrike CRWD.O a annoncé mercredi une hausse de 15 % de ses charges d'exploitation au premier trimestre, alors que l'entreprise de cybersécurité intensifie ses investissements dans l'intelligence artificielle et le développement de produits.

L'action de la société a chuté de 8 % en séance prolongée.

Voici quelques détails:

* CrowdStrike prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,91 et 5,96 milliards de dollars pour 2027, contre des prévisions antérieures de 5,87 à 5,93 milliards de dollars.

* Les dépenses d'exploitation totales du premier trimestre se sont élevées à 1,07 milliard de dollars, contre 934,3 millions de dollars un an plus tôt.

* CrowdStrike prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 4,88 et 4,96 dollars pour 2027, contre une projection antérieure de 4,78 à 4,90 dollars.

* La société a su tirer parti de l'essor de l'IA dans le domaine de la cybersécurité, un secteur que les analystes considèrent comme un facteur de croissance majeur à long terme.

* Son approche par plateforme, qui couvre la protection des terminaux, la sécurité du cloud et l'identité, est conçue pour renforcer la dépendance des clients à l'égard de son écosystème, favorisant ainsi la fidélisation et les opportunités de ventes croisées.

* La société a également annoncé un fractionnement d'actions à raison de quatre pour une.

* Le chiffre d'affaires total du premier trimestre s'est élevé à 1,39 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,36 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.