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CrowdStrike en hausse après la présentation d’“AI Kill Switch” et l’acquisition de Fiddler
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 18:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O progresse de 2,4 % à 247,5 $

** La société intègre un “Kill Switch” dédié à l’IA dans son produit de sécurité Falcon Guardian, permettant aux équipes de sécurité d’arrêter les agents IA rebelles et de bloquer tout accès ultérieur

** Cette initiative intervient à un moment où les cyberattaques menées à l’aide d’IA devenues incontrôlables ont suscité des appels de la part des leaders du secteur en faveur d’un ralentissement du développement de l’IA

** La société annonce également, dans des communiqués distincts, des accords d’acquisition concernant la plateforme automatisée de tests de sécurité IA Dreadnode et la société spécialisée dans l’IA d’entreprise Fiddler AI

** Le secteur plus large de la cybersécurité est également en hausse: Okta OKTA.O , SentinelOne S.N et Zscaler ZS.O progressent chacun d’environ 2 %

** 41 analystes attribuent à l’action CRWD la recommandation “acheter” ou supérieure, 12 “conserver” et 2 “vendre” ou inférieure; le cours cible médian s’établit à 250 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action CRWD a plus que doublé depuis le début de l'année

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