Crossject: une nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Crossject a annoncé vendredi l'entrée à son conseil de surveillance de Daniel Teper, un cadre de l'industrie pharmaceutique basé aux Etats-Unis, avec l'objectif de se développer sur le marché américain.



La société française, à l'origine d'un système breveté d'auto-injection sans aiguille, souligne que cette nomination intervient à un moment 'clé' pour l'entreprise, c'est-à-dire sur fond de transition en tant que laboratoire spécialisé en pharmacie aux Etats-Unis.



Crossject espère que l'arrivée de l'homme d'affaires l'aidera à atteindre ses objectifs de croissance, en contribuant notamment au succès de Zeneo, son système d'auto-injection sans aiguille, Outre-Atlantique.



Daniel Teper a débuté sa carrière chez Novartis au siège à Bâle, où il a rapidement acquis des responsabilités croissantes dans les domaines de la vente, du marketing et du développement de nouveaux produits aux États-Unis.



Après son retour en Europe, il a occupé un poste commercial chez Glaxo, avant de devenir associé chez EuroRSCG Havas Santé, où il a conseillé de grands groupes pharmaceutiques dans le lancement de plusieurs médicaments.



Il occupe actuellement le poste de directeur général chez Cytovia Therapeutics.



Grâce à sa technologie, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence auto-administrés (épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d'asthme,...).





