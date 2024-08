Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crossject: un directeur des opérations Etats-Unis nommé information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Crossject annonce la nomination de Tony Tipton au poste de directeur des opérations pour les États-Unis, en vue de la commercialisation dans ce pays de Zepizure, son traitement d'urgence dans la prise en charge des crises d'épilepsie.



Fort de plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs clés de l'industrie pharmaceutique commerciale, il renforcera les activités pré-commerciales et limitera les risques en amont du dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché de Zepizure aux États-Unis.



Tony Tipton rejoint Crossject après avoir occupé le poste de directeur des opérations et des affaires commerciales chez Xequel Bio, où il était chargé de la stratégie de commercialisation et des activités pré-commerciales pour certains actifs.





