Crossject: succès de l'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Crossject a annoncé hier soir le succès de son augmentation de capital d'environ huit millions d'euros, essentiellement destinée à la poursuite du développement de son auto-injecteur sans aiguille contre les crises épileptiques.



La société pharmaceutique indique que l'opération va se traduire par l'émission de plus de 4,3 millions d'actions nouvelles à un prix unitaire de 1,848 euro, soit une décote de 10% par rapport au cours de clôture du 30 avril dernier.



La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération se trouvera ramenée à 0,89%.



Gemmes Venture, actionnaire historique représentant 24,5% du capital, a accordé son soutien à l'opération, en exerçant 100% de ses droits, ce qui lui permettra de maintenir 24,5% du capital suite à l'opération.



'Cette augmentation de capital a pour objectif de prendre en charge le développement de Zepizure (coûts indirects car les coûts directs sont supportés par la Barda)', soulignent les analystes d'Oddo BHF.



Crossject a en effet remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l'autorité américaine autour de Zepizure, son traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques.



L'entreprise anticipe une réponse positive de la FDA dans le cadre de la procédure d'urgence au cours du premier trimestre 2025 et, en parallèle, un dépôt de dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché dans le courant du premier semestre 2025.



'Au niveau de valorisation actuel, le marché occulte totalement l'accord Barda, ce qui semble sévère alors que la dernière ligne droite ne présente pas d'obstacle majeur', estiment de leur côté les équipes d'Invest Securities.



Le titre limitait son repli autour de 1,6% mercredi matin après la levée de fonds.





