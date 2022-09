Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crossject: succès d'une étude sur Zeneo Midazolam information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 11:22









(CercleFinance.com) - Crossject annonce le succès de l'étude de validation finale des facteurs humains sur Zeneo Midazolam, étude qui visait à évaluer la capacité de l'utilisateur à injecter une dose en urgence dans les conditions prévues à cet effet.



Dans le cadre de cette étude, 60 participants - dont 15 professionnels de santé, 15 personnels d'urgence, 15 aidants adultes et 15 aidants adolescents de 12 à 17 ans - ont injecté le produit sur un mannequin convulsant comme dans une crise d'épilepsie.



Les résultats démontrent, une nouvelle fois, une ergonomie sure et efficace pour une injection rapide en cas d'urgence, avec 99,6% de succès sur les critères évalués dans le scenario d'utilisation, et 43 secondes en moyenne entre l'ouverture de l'étui et l'injection.





