Crossject : plan de financement de 11,4 millions d'euros information fournie par AOF • 17/12/2021 à 10:06



(AOF) - Crossject a annoncé un plan de financement d'un montant total de 11,4 millions d'euros, composé pour 7,5 millions d'euros d'obligations convertibles en actions (OCA) et pour 3,9 millions d'attribution gratuite de bons de souscription d"actions (BSA). Cette opération renforce la marge de manœuvre de la medtech qui souffrait d'une visibilité financière très faible. Ce plan devrait permettre de poursuivre les développements cliniques et sécuriser l'outil industriel.





Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée(jusqu'à500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.