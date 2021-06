Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crossject : le titre flambe après un accord de licence Cercle Finance • 16/06/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - L'action Crossject a démarré la séance en forte hausse mercredi à la Bourse de Paris après l'annonce de la signature d'un accord de licence aux Etats-Unis et au Canada. A 10h30, le titre montait de presque 14% après avoir bondi de quasiment 19% en tout début de matinée. Le spécialiste des systèmes d'auto-injection sans aiguille précise que l'accord commercial a été conclu avec Eton Pharmaceuticals, un leader américain de l'insuffisance surrénale. Sean Brynjelsen, le PDG d'Eton Pharmaceuticals, a déclaré qu'il considérait l'auto-injecteur 'Zeneo' mis au point par Crossject comme un système d'administration 'révolutionnaire' s'intégrant parfaitement dans les activités liées à l'insuffisance surrénalienne de son groupe. Aux termes de l'accord, quelque 500.000 dollars ont déjà été versés à Crossject lors de la signature et 500.000 dollars additionnels ont été mis sous séquestre. Le versement d'autres jalons est attendu au cours des trois prochaines années. Ensuite, Crossject obtiendra un prix d'approvisionnement pour chaque dispositif devant se situer dans une 'fourchette moyenne des nombres à deux chiffres'. La société percevra également 10% de redevances sur la base des ventes nettes d'Eton et jusqu'à six millions de dollars versés en fonction de jalons commerciaux déclenchés par les ventes d'Eton. 'Cette nouvelle devrait être reçue positivement par le marché, d'autant que le produit n'était pas une priorité du groupe, au contraire de Zeneo Midazolam et Adrénaline', commentent ce matin les analystes d'Invest Securities.

Valeurs associées CROSSJECT Euronext Paris +16.20%