Crossject: la stratégie avance, mais la visibilité inquiète

(CercleFinance.com) - Le titre Crossject évolue en forte baisse mercredi à la Bourse de Paris, les avancées dans son contrat décroché aux Etats-Unis ne suffisant pas à éclipser les inquiétudes entourant sa situation de trésorerie.



La société pharmaceutique, à l'origine d'un auto-injecteur sans aiguille qui permet de réaliser facilement des injections intramusculaires en situation d'urgence, a fait part hier soir d'une mise à jour stratégique pour 2024.



Sans surprise, l'entreprise compte accorder la priorité aux dépôts réglementaires et à l'accélération de ses efforts de commercialisation aux Etats-Unis.



Pour mémoire, Crossject a remporté auprès de l'Autorité américaine pour la R&D dans le domaine biomédical (BARDA) un contrat de 92 millions de dollars portant sur le développement d'un traitement d'urgence destiné à la prise en charge des crises épileptiques.



Dans son communiqué, la société souligne que ses discussions avec la FDA concernant les exigences nécessaires à l'autorisation d'urgence de Zepicure lui semblent 'en bonne voie'.



Selon les termes de l'accord avec la BARDA, Crossject a été remboursé au premier semestre 2023 de 3,2 millions de dollars au titre du développement réglementaire avancé américain.



La société a également obtenu un montant total d'environ cinq millions d'euros sur plusieurs années grâce à la cession-bail de plusieurs de ses bâtiments.



Les analystes d'Invest Securities jugent toutefois que 'la visibilité financière, sans premières livraisons à la BARDA, reste faible' selon leurs estimations.



A 14h15, l'action Crossject abandonnait 18,7%, après avoir chuté de plus de 20% à la mi-journée.





