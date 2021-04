Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crossject : en forte hausse, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 13/04/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le titre progresse ce matin de près de 2,6%. Invest Securities estime que la trésorerie à fin 2020 s'établit en-dessous de ses attentes à 8,2mE (contre 10,6mE attendu) du fait de CAPEX plus importants. ' De nouveaux apports en 2021 devrait permettre au groupe de disposer des ressources suffisantes jusqu'à fin 2021. L'année 2021 sera une année capitale pour le développement des 2 produits prioritaires : ZENEO® Midazolam avec notamment l'appel d'offres de la BARDA et ZENEO® Adrénaline avec la production de lots cliniques ' indique l'analyste. ' Après décalage d'une année et mise à jour du modèle, nous relevons notre OC à 3,7E (contre 3,4 E). Malgré une année riche sur le volet industriel, la signature de nouveaux partenariats commerciaux ou le gain de l'appel d'offres de la BARDA, nous paraissent nécessaires pour rassurer définitivement le marché ' rajoute le bureau d'analyses. Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur.

Valeurs associées CROSSJECT Euronext Paris +2.24%