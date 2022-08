Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crossject: certification pour Dijon et Arc les Gray information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Crossject annonce la délivrance par le BSI2 (organisme notifié) des certificats ISO 13485 : 2016 pour ses sites de Dijon et Arc les Gray, certification dont le périmètre couvre ainsi tout le cycle de vie du système d'injection sans aiguille Zeneo.



Après l'obtention du certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication fin 2021, cette certification s'inscrit dans une démarche volontaire de conformité de la société de médicaments pour situations d'urgence, à un référentiel reconnu internationalement.



'Le programme de certification a pu être conduit en parallèle des activités de fiabilisation (atteinte d'un taux de fiabilité meilleur que 99,999%) et de développement pharmaceutique des produits', souligne Patrick Alexandre, président du directoire de Crossject.





