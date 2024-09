Crossject annonce son éligibilité au dispositif d’investissement PEA-PME

* Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments pour les situations d'urgence exploitant son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, confirme aujourd'hui son éligibilité au PEA-PME, un dispositif d'investissement de l'État français qui permet aux investisseurs particuliers d'acquérir un portefeuille de titres européens tout en bénéficiant de conditions fiscales préférentielles.

Ce dispositif vise à diversifier les sources de financement des petites et moyennes entreprises (PME) et à créer un nouvel outil de financement, permettant ainsi d'orienter une partie de l'épargne vers l'économie réelle. Les avantages fiscaux offerts par le PEA-PME (Plan d'Épargne en Actions - Petites et Moyennes Entreprises) sont réservés aux résidents français, même si les investissements ne sont pas limités aux entreprises françaises.

Pour être éligibles au PEA-PME, les entreprises doivent être cotées sur un marché réglementé, avoir une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros dans l’année courante, ou au moins au cours d'une des quatre années précédentes, employer moins de 5 000 salariés et avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.