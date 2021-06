CROSSJECT : accord de licence aux États-Unis et au Canada

(AOF) - Crossject, qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments combinés dédiés aux situations d'urgence, a signé avec Eton un accord commercial couvrant les Etats-Unis et le Canada. Eton est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques innovants en endocrinologie. La medtech française recevra cinq millions de dollars d'ici la commercialisation de Zeneo Hydrocortisone.

En phase commerciale, Crossject percevra un prix de vente pour chaque produit fourni, et des redevances de 10 % sur les ventes nettes d'Eton, ainsi que jusqu'à 6 millions de dollars au franchissement de 3 jalons commerciaux.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.