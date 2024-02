Croissance "robuste" du marché automobile français en janvier (AAA Data)

L'électrique (16% du marché des VPN) affiche des immatriculations qui progressent de 39% tandis que les véhicules hybrides, première motorisation du marché (36% du marché), enregistrent une croissance de 22% de leurs immatriculations. En revanche l'essence (34% du marché) accuse un recul de 4% et le diesel (8% du marché) chute de 23%.

Taxe basée sur le taux d'émission de CO2 du véhicule, instaurée en 2008 et devant être payée lors de la première immatriculation, le malus s'est durci à compter du 1er janvier 2024. Du côté du bonus écologique, censé inciter les ménages à se tourner vers les véhicules les moins émetteurs en CO2, le décret fixant son montant pour 2024 n'a toujours pas été publié.

