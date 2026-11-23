Croissance ralentie dans le privé au Royaume-Uni en novembre (PMI)

Les entreprises britanniques ont vu leur croissance ralentir au mois de novembre, selon les résultats de l'enquête PMI de S&P Global publiés ce lundi, qui montre une persistance des tensions inflationnistes qui pourrait encourager la Banque d'Angleterre (BoE) à de nouveau relever ses taux d'intérêt.

Dans sa version préliminaire, l'indice composite mesurant l'activité dans le privé s'est replié à 52,3 ce mois-ci, contre 52,9 en octobre, alors que le consensus tablait sur une baisse plus prononcée à 51,9.

Selon les calculs de S&P Global, ces chiffres sont compatibles avec une croissance trimestrielle "solide" de l'ordre de 0,6% de l'économie britannique sur le 4ème trimestre.

L'indice PMI mesurant le secteur des services, principale composante de l'économie britannique, a ralenti à 52 en novembre, contre 52,8 le mois précédent.

La croissance est toutefois demeurée robuste dans les usines, le PMI manufacturier étant ressorti à 52,7 à comparer avec 52,8 un mois plus tôt.

S&P Global souligne que la confiance des chefs d'entreprise s'est améliorée pour revenir à des niveaux datant d'avant la guerre au Moyen-Orient, ce qui montre que le récent budget d'automne a globalement rassuré les milieux d'affaires.

Malgré cet optimisme, les entreprises, inquiètes de leurs factures d'énergie toujours élevées et du coût important des salaires, recrutent moins, cherchant à faire davantage avec moins de personnel.

Comme l'activité économique résiste bien mais que l'inflation continue d'augmenter trop vite, la Banque d'Angleterre (BoE) devrait quasi-certainement relever ses taux d'intérêt en décembre, avant un autre probable resserrement en février 2027 afin de tenter de calmer cette hausse des prix, prévient S&P Global.